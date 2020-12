Jahresabschluss bei der Jugendgruppe des KCL Luthe e. V. im ADAC

Das Jahr 2020 wird uns mit seinen Aufs und Abs noch lange in Erinnerung bleiben.

Umso schöner, dass die Clubverantwortlichen die Jungs und Mädchen für ihren Fleiß beim Training und ihre Erfolge bei den Kartslalomveranstaltungen auszeichnen konnten. Die Kinder wurden von Trainer Sascha Rustler zuhause überrascht und mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet. Hinzu kam eine wunderschöne Aufmerksamkeit für den Christbaum, die Birgit Kleine liebevoll vorbereitet hatte.Verdientermaßen durfte sich Nick Rustler über die Clubmeisterschaft und den großen Wanderpokal freuen, auf dem jetzt für 2020 sein Name eingraviert steht. Er löst damit Karlotta Sorembe ab. Vizemeister wurde wie im Vorjahr Elias Pott.Insgesamt nahmen 10 Kinder in diesem Jahr an Veranstaltungen teil. Ein Neuling steht zudem in Startlöchern. Es herrschte in der Jugendgruppe zwischen Kindern, Eltern, Trainerteam und Vorstand ein harmonisches und vertrauensvolles Verhältnis. So bleibt nur zu hoffen, dass das Jahr 2021 im Großen und Ganzen wieder normal verlaufen wird.