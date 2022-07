Hochzeit mit Hindernissen - Trainerin vom TSV Kolenfeld wird von Turnern und Turnerinnen überrascht

evangelisch lutherischen Kirche in Kolenfeld.Die Turnkinder der Trainerin Michelle Dziony vom TSV Kolenfeld, standen nach demJa-Wort des Brautpaares vor der Kirche Spalier und hatten einige Turngeräte zum Überwindenfür ihre Trainerin aufgebaut. Der Bräutigam führte seine Braut über die Bank auf einen Kastenund wieder runter. Danach zeigte der Bräutigam Klimmzüge an einem menschlichen Reck undmusste als Werder Bremen Fan Bälle in ein Tor schießen.Im Anschluss starteten die Gäste und Turner Ballons mit guten wünschen für das Brautpaar.Bevor es jedoch in die Location ging stellten sich die Turnerinnen auf und begleiteten dasBrautpaar zu einer Hochzeits-Rikschar, die sie dann durch die Ort radelte.Im Anschluss wurde ausgiebig gefeiert.Danke an alle Helfer und Helferinnen, Turner und Turnerinnen der Gerätturngruppe.