Gründonnerstag 2022 bei der Altherrenriege im TuS Wunstorf

Seit etlichen Jahren stimmt sich die Altherrenriege auf das Osterfest mit einer gemeinsamen kleinen Radtour am Gründonnerstag ein … so auch in diesem Jahr … mit reger Beteiligung und vorbereitet auf alle denkbaren witterungsbedingten Kapriolen. 12 gut gerüstete Teilnehmer waren pünktlich am Treffpunkt … 3 Radfahrer stießen am Ziel, dem Restaurant Amphora in Großenheidorn, noch dazu.Rüdiger Stucke hatte sich gewohnt sorgfältig eine Fahrradroute überlegt, doch schon nach kurzer Zeit wurden die Pläne durch eine willkommene Abwechslung durchkreuzt. Führte der Plan doch am Wohnhaus von Wilhelm und Martina Westing entlang … und ohne Zwischenstopp gab es da kein Vorbeikommen. Quasi im Vorbeifahren wurden spontan deren häusliche Getränkebestände getestet.Auf verschlungenen Wegen und abseits stark befahrener Straßen ging es weiter in Richtung griechischer Genüsse. Ein weiterer Zwischenstopp musste an einer zufällig am Wege liegenden Bank eingelegt werden. Dieter hatte eine Flasche Eierlikör dabei, die vernichtet werden musste … es war kein Zufall, dass er dazu noch die allseits beliebten Schokobecher dabei hatte, die den Likörverzehr angenehm vereinfachten.Aus ungewohnter Perspektive am Fliegerhorstgelände vorbei war die Gruppe pünktlich am Ziel. Wirt Spiro hatte den bestellten Tisch bereits eingedeckt und der ersten Ouzo war auch schnell in den Gläsern … aber nicht sehr lange.Günter Lipski, der wenige Tage zuvor seinen 80. Geburtstag auf einem Schiff im Mittelmeer feiern konnte, bekam sein obligatorisches Geburtstagsbild und einen persönlich gestalteten Fotokalender und begleitet von lebhaften Gesprächen ließ sich die Gruppe die bestellten griechischen Leckereien aus der Küche munden. Es soll unter anderem auch überbackener Fetakäse dabei gewesen sein.Im Dunkeln und fast bei Vollmond ging es später unfallfrei Richtung häuslichem Umfeld … erneut abseits stark befahrener Straßen.Ostern kann also kommen (wäre es wohl ohnehin) … aber für die Altherrenriege wurde es gewohnt angenehm eingeläutet.