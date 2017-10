Anzeige

GEFLÜGELSCHIESSEN DES HERRENZUGES

Steinhude. Das traditionelle Geflügelschießen mit Schlachtewurstessen des Herrenzuges des Schützenvereins Steinhude findet in diesem Jahr am Samstag, 11. November von 15 bis 18 Uhr im Schützenheim statt. Die letzten Scheiben werden um 17.45 Uhr ausgegeben. Jeder Teilnehmer beim Schießen erhält einen Geflügelpreis. Auf je 10 Teilnehmer wird, wie in den Vorjahren, wieder ein großer Sonderpreis ausgeschossen. Für weitere interessante Überraschungen im Rahmen der Preisverteilung ist gesorgt. Mit dem Schlachtewurstessen und der Preisverteilung wird gegen 19 Uhr begonnen, anschließend ist ein kleiner Wurstverkauf.



Alle Zugmitglieder, mit Familie und Gästen, sowie auch alle anderen Vereinsmitglieder sind zu dieser Veranstaltung ganz herzlich eingeladen.

Gefällt mir