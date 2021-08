Fast eine interne Vereinsmeisterschaft

Wunstorf : CMW |

Kartslalom in Wunstorf mit über 50 Prozent SMC Fahrer

Vielleicht lag es an den Ferien, oder mancher scheute die Wettervorhersage für die Fahrt nach Wunstorf. Beim Jugend Kartslalom war es für die Kinder vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC fast schon ein internes Vereinsrennen. Von den 28 Teilnehmern aller Klassen stellten die Stadthäger allein 16 Kinder.Aus nur komplett Stadthäger Fahrern bestand die K1. Die Plätze eins bis fünf belegten dann freudestrahlend Logan Brandts, Sally Rädke, Marlo Leander Schulz, Jannick Battermann und Liam Zenker. Für alle gab es Pokale, was dann für leuchtende Kinderaugen sorgte.Auch in der K2 waren von zehn Teilnehmern sieben vom SMC. Hier konnte Nevio Ilias Schulz seine Siegesserie fortsetzen und wieder Erster werden. Alexander Flieger wurde Vierter, dahinter Marlon Harms, Jamie Alexander Zenker, Magnus Debian Mutschke, Marcel Bielec und Larissa Brand.Auch Samantha Ann Brand konnte für Platz drei in der K4 noch einen Pokal mitnehmen. In dieser Klasse waren es vier Starter.Bis zu der letzten Klasse des Tages, der K3, war es auch noch trocken auf der Strecke auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. Doch nach dem dritten Fahrer fing es bei Alexander Stoch seiner Trainingsrunde an zu regnen. Und danach bei Erik Tietz goss es dann in Strömen, auch bei den weiteren beiden Fahrern. Das sorgte für langsamere Rundenzeiten, rutschen des Karts und gefallene Pylonen. Erik wurde somit leider nur Letzter, Alexander kam auf Rang vier und Chris Rädke konnte noch durch seine trockene Fahrt Platz drei erreichen.Da der Stadthäger Motor Club auch vier Mannschaften bei diesem Rennen gemeldet hatte und sonst nur noch der KCL Luthe und der CMW Wunstorf jeweils eine Mannschaft, konnte auch hier der SMC die Plätze eins, drei, fünf und sechs belegen.