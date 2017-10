Erfolgreicher Start in die 2. Jahreshälfte der Sparte Taekwondo

Eine Woche später am 30.09.2017 wurden 23 Kup-Anwärter vom DTU Bundesprüfer Özcan Colak gemäß Prüfungsordnung der DTU in den sieben Disziplinen geprüft. Als Schriftführerinnen unterstützen hier Cathleen Tischler und Kirsten Middeldorf. Nach 4 Stunden stand das Ergebnis fest und Colak konnte allen 23 Sportlern zur nächst höheren Graduierung gratulieren. Die doch noch sehr junge Sparte jährte sich im September nun zum dritten Mal und Trainer Kribbe freut sich über jeden einzelnen Kampfsportler in seiner Sparte, ob nun klein, groß, jung oder schon etwas älter. Ein gutes Gefühl, mit welcher Begeisterung diese Kampfsportart von allen in der Sparte mit viel Spaß trainiert wird.