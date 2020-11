Die Dinos vom TSV Kolenfeld treiben gemeinsam Sport über Whats App Video Anruf

Die Dino-Gruppe ist in mehrere Gruppen (zwei Haushalte) eingeteilt und jede Gruppe steht an einem andern Punkt.Dort beginnt über Whats App Video Anruf die Erwärmung.Dann laufen alle gleichzeitig zu ihrem nächsten vorgegebenen neuen Punkt. Dort wird über Whats App die Gruppe informiert, das man seinen neuen Punkt erreicht hat.Wenn alle an ihrem Punkt sind, wird wieder ein Whats App Video Anruf gestartet und an jedem Punkt werden Übungen durchgeführt.Erreicht man seinen Startpunkt hat man sein Ziel erreicht. Dort wird noch gedehnt und man ist ca. 4 km durch den Ort gelaufen.