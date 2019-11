Das ist das Ende…..

Wunstorf : Wunstorfer Festsaal ehem Hotel Ritter |

….der Saison 2019 im Kartslalom

Viele Pokale versüßen die WinterpauseEben ging es doch erst los, man war aktiv immer dabei….und nun ist die Saison 2019 schon wieder vorbei. Alle Kartfahrer, egal ob Clubsport- oder Jugend-Kartslalom, haben ihre Rennen im Jahr 2019 in der Outdoor-Phase beendet und werden nun für ihre Beteiligung an den diversen Meisterschaften geehrt. Die Siegerehrung vom Mittelweser-Pokal und der Motorsport Stadtmeisterschaft Hannover richtete anlässlich ihres Vereinsjubiläum der CM Wunstorf aus. 20 Kinder vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC durften dorthin anreisen. Sie haben an genug Kartslalom-Rennen teilgenommen, um in die Endwertung kommen. Das zahlenmäßig stärkste Team vor Ort waren die Stadthäger Fahrer. Und mit leeren Händen ging am Ende keiner aus dem Festsaal. Es gab außer einem Pokal für die jeweilige Einzelwertung auch noch Mannschaftspokale und Medaillen für die Fahrer der Mannschaften. Für die Eltern heißt es nun wieder, Platz in den Schränken für die neuen Trophäen zu schaffen. Oder auch gleich größere Schränke zu kaufen, da die nächsten Pokale zum Start 2020 schon sehnlichst erwartet werden. Denn so lang wird die Winterpause nicht werden.