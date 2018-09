Classic Darts Wunstorf wieder erfolgreich

Nach der Begrüßung und Eröffnung des Spiels trat Wunstorf in den Einzeln mit Nico Rudnick und Christian Bernhardt gegen Brian Whitehouse und Markus Meier vom SC Diedersen an. Beide Spiele endeten jeweils 3:0 für Wunstorf. Im zweiten Durchgang sorgte Nils Flaschinski gegen Patrik Petermann mit 3:0 für den dritten Erfolg, während Robert Hujak mit 1:3 gegen Marian Hartung unterlag. Ebenso endete das Einzel von Michael Cohrs (1x180 Punkte) gegen den erfahrenen Gavin Sands vom SC Diedersen. Im letzten Einzel standen sich der 14-jährige Sascha Stuhlemmer und der altgediente Tony Henton gegenüber. Siegessicher trat Henton ans Oche und warf seine ersten Punkte, doch der erfahrene Spieler sollte eines besseren belehrt werden. Gleich die ersten drei Darts von Stuhlemmer machten die Runde der Herren aus Diedersen mit 1x180 Punkten stumm. Das war aber nur der Anfang eines beeindruckenden Auftritts vom jungen Rookie der Classic Darts. Nachdem Henton besser in Fahrt kam und aus dem 0:2 ein 1:2 machte und mit 32 Punkten auf Check stand, drehte Stuhlemmer noch weiter auf. Ein ungläubiges Raunen machte die Runde als Stuhlemmer schließlich den höchstmöglichen Check im Dartsport mit 170 Punkten ausmachte. Die Specials-Liste auf dem Spielbericht liest sich wie ein Krimi. Stuhlemmer: 1x Highscore 180, Highfinish 120, 105 und 100, Bullfinish 170, Lowest Darts 16. Sein Wechsel in das A-Team scheint im Herbst gewiss.In den Doppeln machte Wunstorf den Sack zu. Mit Flaschinski/Rudnick und Bernhardt/Stuhlemmer holte Wunstorf mit 3:0 gegen Honner/Meier und 3:2 gegen Petermann/Hartung weitere Sets. Cohrs und Hujak machten die Überaschung perfekt, indem sie das Erfolgsduo Sands/Henton mit 3:2 ausbremsten. Erneut ließen Flaschinski/Rudnick nichts anbrennen und sorgten gegen Petermann/Hartung mit 3:0 für das achte Set für Wunstorf. Der Sieg war schon perfekt. Doch in den letzten Doppeln mit Bernhardt/Stuhlemmer gegen Sands/Henton und Cohrs/Hujak gegen Honner/Meier konnten die Gäste ein knappes 2:3 und 0:3 für sich entscheiden. Auch hier schlugen Specials mit einem Highscore von 162 Punkten von Petermann und ein Lowest Darts 16 von Sands/Henton zu Buche. Mit dem Entstand 8:4 bei 28:17 Legs steht Wunstorf wieder gut da. Es gilt noch einige Begegnungen nachzuholen. Das nächste Heimspiel bestreiten die Classic Darts Wunstorf im NDV-Cup am 29. September um 19 Uhr gegen die Jerstedter Falken B. Gäste sind herzlich willkommen.