9. WVW-Mittsommerlauf Wunstorf

Veranstalter rechnet wieder mit über 500 Teilnehmern



Am 22. Juni veranstaltet der 1. WV Wunstorf im Barne-Sportzentrum Wunstorf den 9. WVW-Mittsommerlauf und den 16. Bambinilauf. Es werden wieder etwa 500 Teilnehmer und viele Zuschauer erwartet.Zunächst sind die Jüngsten beim Bambinilauf über 200 und 400 m am Start. Der Wunstorfer Bambinilauf wird nun schon zum 16. Mal angeboten. Ab 15.30 Uhr laufen die 3- und 4-jährige Kinder eine halbe Runde, ab 15.50 Uhr die 5- bis 8-jährigen Kinder eine ganze Stadionrunde.Um 16.30 Uhr beginnt mit dem 1km-Schüler-Lauf rund um die Barne-Arnea dann auch der eigentliche Volkslauf. Hier sind Schüler im Alter von 6 bis 13 Jahren startberechtigt.Erneut wurde der Hauptlauf über 10 km (für die Jahrgänge 2005 und älter) in die beliebte Serie „Sparkassen-Laufpass der Region“ aufgenommen. Um 16.45 Uhr werden daher viele Freizeitläufer aber auch viele namhafte Ausdauersportler der Region auf die Strecke über das Gut Düendorf und den Mittellandkanal geschickt.Zeitgleich, aber auf den ersten 3 km auf einer separaten Strecke, beginnen die Walker und Nordic Walker mit ihrer 7,5 km Distanz. Obwohl die Walker nach den Regeln des Verbandes keine Platzierung erhalten dürfen, werden die drei schnellsten Walker dennoch vom Veranstalter besonders geehrt.Den Abschluss bildet um 17.45 Uhr der 5 km Lauf (Jahrgang 2009 und älter), der in den letzten Jahren immer die meisten Teilnehmer verzeichnen konnte. Mit ein wenig Vorbereitung sollte diese Strecke auch für Laufanfänger zu schaffen sein.Start und Ziel befindet sich für alle Läufe im Barne-Stadion. Bis auf den Schüler-Lauf werden alle anderen Wettbewerbe auf ihrem letzten Kilometer durch das Neubaugebiet Wunstorf-Süd geführt. Hier werden sicher wieder zahlreiche Zuschauer die Sportler anfeuern und so für einen Motivationsschub bis zum Ziel sorgen.Für Firmen, Behörden usw. wird außerdem eine spezielle Mannschaftswertung angeboten: vier vorangemeldete Läufer oder Läuferinnen bilden dabei ein Team, unabhängig davon, ob sie über 5 km oder 10 km starten. Jede erzielte Zeit wird in altersgerechte Punkte umgerechnet und die Mannschaft mit der höchsten Punktzahl gewinnt schließlich einen Wanderpokal. Die Polizei Wunstorf und das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum haben in den letzten Jahren den Sieg unter sich ausgemacht und konnten jeweils 2-Mal siegen.Weitere Informationen können im Internet unter www.wv-wunstorf.de abgerufen werden. Auch die Anmeldung ist bis zum 21.06.2019 über die Veranstalter-Homepage www-wv-wunstorf.de möglich.