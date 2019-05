8.VGH Girls Cup 2019 Niedersachsens größtes Sichtungsturnier des NFV

Wunstorf : TSV Luthe |

8.VGH Girls Cup 2019

Das größte Sichtungsturnier im D-Juniorinnen & E-Juniorinnen Bereich in Niedersachsen findet am kommenden Wochenende unteranderem auch beim Heesseler SV und beim TSV Luthe statt.

Am 04.05.2019 um 10.00 Uhr messen sich die NFV Kreise Region Hannover, Hildesheim und Holzminden in Heessel

und am 05.05.2019 ab 10.00 Uhr messen sich die Mannschaften der NFV Kreise Region Hannover, Hameln Pyrmont und Schaumburg in Luthe und die beiden Gewinner reisen am 22.06.2019 nach Barsinghausen zur Finalrunde.



In Luthe am 05.05.2019 sind 12 D- Juniorinnen und 4 E-Juniorinnen Mannschaften am Start:

D-Juniorinnen

Gruppe A:

TSV Limmer

Hannover 96

Deister United

JSG Lindhorst Lüdersfeld

TSV Luthe

SG Letter 05



Gruppe B:

VFL Bückeburg

TSV Wennigsen

SG Hannover 74

JSG Bordenau/Poggenhagen

JSG ISA

SV Velber



E-Juniorinnen:

JSG Bordenau/Poggenhagen

!.FFC Hannover

SG Hannover 74

VFL Eintracht Hannover



Fans und Zuschauer sind gerne gesehen und für Speis und Trank ist wie gewohnt zu zivilen Preisen

gesorgt.



Los runter vom Sofa und die jungen Mädels unterstützen.