15. Gerätturntag des TSV Kolenfeld - eine gelungene Veranstaltung trotz der Einschränkungen

Es war der 15. Gerätturntag. Dieser sollte allerdings im letzten Jahr im Stadttheater stattfinden, musste jedoch aufgrund von Corona abgesagt werden.In diesem Jahr fand der 15. Gerätturntag in der Kolenfelder Turnhalleam Samstag, 20. November 15.30 Uhr statt.Es galt die 2G - Regel und Maskenpflicht bis auf den Platz. Die Zuschauer mussten sich mit der Luca App einchecken oder ein Kontaktformular ausfüllen. Damit waren alle zufrieden.Durch das Programm führte als Moderatorin Jessika Dziony.Die Turner und Turnerinnen zeigten Akrobatik, Tanz, Gymnastik und Ausschnitte vom Training an den Geräten.Die Wettkampfgruppe SGW 1 (6 bis 10 Jahre), trainiert von Anke Dziony hatte ihren ersten Auftritt, den sie im nächsten Jahr bei den Meisterschaften vorzeigen werden.Auch die Nachwuchsgruppe 4 - 5 Jahre, trainiert von Jessika Dziony zeigte eine tolle Showeinlage.Für die Turnübungen aller anderen Gruppen, SGW 2 (10 - 14 Jahre) und TGM J (ab 14 Jahre) ist die Trainerin Michelle Dziony zuständig.Die Wahl der Sportlerin des Jahres der Gerätturngruppe gewann in diesem Jahr Neela Seppelt. Zweite wurde Lina Feineis und dritte Caroline Landgraf.Danke REWE für Brötchen ect.Es war eine gelungene Veranstaltung, trotz der Einschränkungen.