Zum 12. Mal präsentieren die Turnerinnen und Turner, Tänzer und Akrobaten in einer abwechslungsreichen und emotionalen Show ihr Können.Der Gerätturntag findet am Samstag, 25. November 2017 um 15.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Kolenfeld, Kirchdamm 13, 31515 Wunstorf / Kolenfeld. statt.Einlass ist bereits ab 15 Uhr.Moderiert wird die Show von dem Moderatorenteam Jessika Dziony und Timo Hahn.Für das leibliche Wohl wird gesorgt.