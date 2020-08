... auch ein Freitagabend der Altherrenriege

am letzten Julitag, heiß und windstill, hatte sich die Altherrenriege verabredet zu einer Radtour rund um Wunstorf.Günter Essmüller war in der Woche zuvor die Strecke schon einmal abgefahren … in Begleitung einiger Sportfreunde … und so konnte ja gar nichts schief gehen.Pünktlich und in bester Stimmung ging es von der Fußgängerzone aus los … über die Stiftstraße , das Gelände des Klinikums, durch die Bahnhofsunterführung, dann an der Bahnlinie entlang, in die Gemarkung Luthe … unterbrochen durch eine erste Pause bei einem Findling mit geschichtlichen Hinweisen und einer Kostprobe von Eierlikör aus Schokobechern … ging es weiter mit einem halsbrecherischen Abstieg zum Mittellandkanal … einer weiteren Rast schon in Sichtweite der Wunstorfer Kernstadt im Schatten einer mächtigen Linde … der Eierlikörrest musste ja vernichtet werden … und dann rüstig weiter zum Ziel des Abends.Im FC-Heim war schon ein Tisch reserviert und die erfrischenden Getränke ließen auch nicht lange auf sich warten. Drei Geburtstagsrunden sorgten für immer gut gefüllte Gläser und mit gutem Appetit wurde verspeist, was Frau Ament in der Küche gezaubert hatte.Ein wenig erschöpft aber zufrieden und voller neuer Eindrücke …nicht nur ich bin an Stellen vorbeigekommen, die ich noch gar nicht kannte … traten alle den Heimweg an.So angenehm kann auch zu Coronazeiten eine Woche ausklingen.