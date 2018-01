Wunstorf : Fliegerhorst Wunstorf |

Am 09. Juni ist für alle Interessierte für Flugzeuge der Fliegerhorst Wunstorf geöffnet.



Mitfliegen kann man nicht. Doch unterschiedliche Luftfahrzeuge aus mehreren Ländern sind für Flugvorführungen angefragt.



Den neuen Airbus A400M kann man auch sehen. Zwischenzeitlich ist der Bestand auf 15 Maschinen angewachsen. Durch die Einführung des neuen Transportflugzeuges wurde in den vergangenen Jahren vieles auf dem Fliegerhorst umgebaut.



Die Veranstaltung ist bundesweit an noch weiteren 16 Standorten.



Weitere Informationen unter: www.tag-der-bundeswehr.de