Stiftungstreffen der Heider-Kober-Stifung: Erfolge in Boboyo und Sorge um Mosambik

Überschattet wurde das Stiftungstreffen durch den Zyklon Idai, der in Mosambik eine tödliche Schneise der Verwüstung hinterlassen hat. Heide Zwirner, Projektpartnerin der Heider-Kober-Stiftung, die in Lichinga, im Norden von Mosambik, tätig ist, war von dem Zyklon Gott sei Dank nicht betroffen. Kurz nach dem Zyklon machte sie sich auf den Weg in den zerstörten Teil des Landes, wo sie, als ausgebildete Krankenschwester, mit unterstützen und helfen wollte; ein Grund für die Heider-Kober-Stiftung, ihr hierfür eine kleine finanzielle Unterstützung als Nothilfe zukommen zu lassen. Die eigentliche Katastrophe steht nach Aussage des entwicklungspolitischen Netzwerks INKOTA allerdings noch bevor: „Die Unwetter haben ganze Landstriche zerstört. Und alle ExpertInnen sind sich einig, dass es noch schlimmer kommen wird: Felder stehen großflächig unter Wasser, fast die komplette Ernte in der Region wurde vernichtet – eine Hungerkatastrophe droht“ (www.inkota.de). Erschreckend ist, dass Mosambik bereits einige Wochen nach dem Zyklon kein Thema mehr in der deutschen Presse ist! Spenden für Mosambik sind weiterhin dringend notwendig!!!Für Boboyo in Nordkamerun sind der Verein ident-africa und die Heider-Kober-Stiftung momentan dabei, das Projekt „Fußball in Boboyo“ vorzubereiten, um so den Kindern und Jugendlichen im Herbst diesen Jahres einen sportlichen Höhepunkt bieten zu können. Besonders positiv wurde beim Stiftungstreffen auf die tolle Zusammenarbeit mit ident.africa e.V. bzw. dessen Vorsitzenden Fred-Eric Essam hingewiesen. Als Resümee des Stiftungstreffen ließ sich festhalten: "Die tollen Erfolge in Boboyo lassen uns dabei Mosambik nicht vergessen!"