Stürmische See in Steinhude

Das Surfen war heute sicherlich nur etwas für geübte + sportlich durchtrainierte Leute. Man erreichte hohe Geschwindigkeiten und die Wendemanöver verliefen nicht immer so, wie man das wollte. Dem Spaß hat das offensichtlich in keiner Weise getrübt.Im Hafen von Steinhude peitschte das Wasser auf die Promenade. Nur gut, dass das Fahrgastschiff schon aus dem Wasser geholt worden ist.Die Gräser am Ufer wurden stark vom Wind gebeutelt, aber im Scheunenviertel war es gut auszuhalten.Ich habe am Ende noch drei Bilder von dem Kunstwerk "Tanz der Winde" hinzugefügt, damit man besser die verschiedenen Bewegungsabläufe erkennen kann. --> Mit einem Gruß an Sabine.