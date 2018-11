Steinhuder Meer - Spiegelungen / Möwen / Schwan / Lichtspiele

Dieser Herbst ist etwas zum Genießen.

Das Wetter erinnert eher an Juni oder Juli und so treibt es einen immer wieder nach draußen. Das Steinhuder Meer ist immer ein gutes Ziel. Unter der Woche geht es hier beschaulicher zu und man kann in aller Ruhe die Möwen, Schwäne oder auch nur das Spiele des Lichtes auf den sanften Wellen beobachten.Das erste Bilder meiner Fotoserie gehört eigentlich an das Ende meiner Tour. Aber der dunkle Himmel und das Sonnenlicht im Vordergrund ergaben eine fast dramatische Stimmung, die ich gerne zu Beginn zeigen möchte. Bitte auch die schöne Spiegelung beachten.Die Boote werden für den Winter eingelagert und Tag für Tag sind weniger Boote zu sehen.