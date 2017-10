Spaziergang durch Glurns, Südtirol

Das Zentrum ist (gerade im Oktober) sehr nett und nicht so überlaufen. Überall gibt es nette Häuser und Gassen zu bewundern. Auch einige Laubengänge gibt es in Glurns. In einer dieser schönen Gassen gibt es einen Tee Salon, den man unbedingt besuchen sollte. Mit sehr viel Geschmack wurde die historische Einrichtung zusammengestellt. Die Atmosphäre ist sehr schön und man kann hier die Zeit genießen. Es gibt eine kleine, aber feine Speisekarte. Die Gerichte werden mit viel Liebe vor Ort frisch zubereitet.Es macht Spaß durch diesen wunderschönen Ort zu bummeln.