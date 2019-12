Warme Klänge von Klassik bis Crossover

Das Sori Duo gastiert am 12. Januar in der Corvinuskirche

Mit Violine und Violoncello startet am 12. Januar das Sori Duo in der Corvinuskirche zu einer musikalischen Reise von Klassik über Tango und Jazz bis hin zum Crossover.Die 1991 geborene Cellistin Yerin Lee ist Preiseträgerin mehrerer nationaler Wettbewerbe in Korea und seit 2016 Mitglied des Detmolder Kammerorchesters. Auch als Solistin ist sie zu hören, zuletzt mit dem Geringas Chamber Orchestra unter der Leitung von David Geringas.Jasper Sommer –Jahrgang 1992- studiert an der Hochschule für Musik in Detmold und erweiterte seine Studien durch mehrere Meisterkurse beim Ensemble Modern und dem Nomos-Quartett. Momentan spielt er als Praktikant bei den Duisburger Philharmonikern.Das Sori Duo gründeten Yerin Lee und Jasper Sommer noch während ihres Studiums 2017 in Detmold. Seitdem begeisterten sie immer wieder das Publikum mit Werken ihres breitgefächerten Repertoires.Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße 20, in Wunstorf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind allerdings willkommen.