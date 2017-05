Volles Haus beim Jahreszeitenkonzert „Chorgesang in Luthe“ sorgt für frühlingshaft fröhliche Stimmung

Es hat sich wieder gezeigt, wie vielseitig der „Chorgesang in Luthe“ aufgestellt ist. Man darf gespannt sein auf die nächsten Auftritte, zum Beispiel während der „Langen Nacht der Kirchen“ in der Stadtkirche oder am 10. und 11. Juni auf Nuttelmann’s Hof. Übrigens tritt der Pop- und Gospelchor während der „Nacht der Chöre“ am 16. Juni 2017 in der Orangerie in Herrenhausen auf.