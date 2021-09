„Treffpunkt Kinderwagen“ zu Besuch in der Oststadtschule

Informationsbesuch beantwortet Fragen

Das Projekt „Treffpunkt Kinderwagen“ unter der Leitung von Lena Finch, Einrichtungsleiterin im Johanniter-Wohnheim im Luther Weg, hat die Oststadtschule besucht. Für viele der Frauen war es das erste Mal, dass sie eine deutsche Grundschule von innen sahen. Sie trafen sich mit Katharina Kellig, Schulsozialarbeiterin in der Oststadtschule, und Schekiba Akbari von der Stadt Wunstorf, um zu erfahren, wie der Schulalltag aussieht, welche Besonderheiten es gibt und auf was es bereits im letzten Kindergartenjahr ankommt. Auch die Rektorin, Frau Mudroch-Störmer, ließ es sich nicht nehmen vorbeizuschauen.Es bestand auf allen Seiten ein reges Interesse und das Treffen war eine Bereicherung für die Beteiligten. „Wir können immer wieder Neues voneinander lernen. Wenn wir durch solche Begegnungen Hemmschwellen abbauen und Verständnis füreinander aufbauen, sind wir schon auf einem richtig guten Weg“, so das Fazit von Lena Finch.Da längst nicht alle Fragen geklärt werden konnten, wird es ein weiteres Treffen in der Oststadtschule geben. Die Teilnehmerinnen freuen sich schon jetzt darauf.