SOMMERTHEATER IN DEN STRANDTERRASSEN

Volker Kühn, Schauspieler aus Hannover, gastiert wieder in Steinhude

Wegen des gro0en Erfolges von 2016 wird es auch in diesem Jahr wieder eine Sommertheatersaison in den STEINHUDER STRANDTERRASSEN geben.Nach dem dramatischen Theaterstück "Puppenjungs" über den Massenmörder Fritz Haarmann steht in diesem Jahr eine Komödie auf dem Programm.GENOVEVA oder DIE WEISSE HIRSCHKUHEin "wirklich großes hannöversches Drama" von der hannöverschen DichterinJULIE SCHRADERAlle acht Rollen des Sückes, das sowohl im alten Hannover, als auch im alten Berlin des Jahres 1908 angesiedelt ist, werden gespielt mit großen Gesten und gediegenem Pathos, von dem gleichfallls hannöverschen Schauspieler und RegisseurVOLKER KÜHNVORSTELLUNG IMMER DIENSTAGS 4. Juli, 18. Juli, 1. August und 15. August 2017Einlaß und Gastronomie 18.30 Beginn 20 Uhr Eintritt 12 €Reservierung unter 05033 50 00STEINHUDER STRANDTERRASSENMeerstr. 2 31515 Steinhude