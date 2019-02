„Sing your Soul“ – Klarinette trifft Akkordeon

Wunstorf : Corvinuskirche |

„Außergewöhnliche Harmonie und Bühnenpräsenz“, „eine besondere Auswahl des Programms und eine charmante Moderation“, „Musik mit Herz, die die Seele berührt“ - so wird das Duo „Sing Your Soul“ mit seiner einzigartigen Kombination von verschiedenen Klarinetten mit dem Konzertakkordeon deutschlandweit in der Presse beschrieben. Auch auf internationalen Konzertreisen haben sie Erfolge gefeiert.



Am 10. März 2019 um 17:00 Uhr gastiert das Duo „Sing Your Soul“ in Wunstorf in der Corvinusgemeinde, Arnswalder Straße 20.

Meike Salzmann (Konzertakkordeon) und Ulrich Lehna (Klarinetten) präsentieren ihr Frühlingskonzert. Für die vielfältigen Besetzungen haben Ulrich Lehna und Meike Salzmann verschiedenste Werke neu für diese einzigartige Instrumentenkombination arrangiert.



Den Besuchern wird geradezu deliziöser Hörgenuss dargeboten. So ertönt mit der

A-Klarinette der zweite Satz aus dem A-Dur-Klarinettenkonzert von W. A. Mozart, mit der Bassklarinette Werke von J. S. Bach. Ebenso sind Werke von Carlos Gardel und Tango nuevo im Stile Astor Piazollas auf dem Programm, der den Tango nuevo auf kammermusikalisches Niveau brachte und ihn um zahlreiche Klangelemente bereicherte.



Der Eintritt ist frei, um Spenden am Ausgang für die Musiker wird gebeten.