Moskauer Männerchor gastiert wieder in Corvinus

Alle Jahre wieder kommt der bekannte Moskauer Männerchor aus der Dreifaltigkeitskirche „Zum heiligen Wladimir“. Am Sonntag, 15. Dezember um 19:00 Uhr beginnt das großartige Konzert in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße in Wunstorf.

Er wird dabei die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinen weihnachtlichen und weltlichen Liedern aus Russland erwärmen und auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen.

„Wenn der Chor da ist, wird schon richtig Weihnachten in mir. Ein dritter Advent ohne diesen Chor kann ich mir gar nicht mehr vorstellen“, so eine begeisterte Zuhörerin.

Der Chor besteht aus erstklassigen Opern- und Konzertsängern mit exzellenten Stimmen, was sich besonders wohltuend sowohl bei den leisen als auch bei den stimmgewaltigen Liedern bemerkbar macht.

Zu hören sind liturgische Gesänge der russisch-orthodoxen Kirche sowie Volks- und Weihnachtlieder aus verschiedenen Ländern der Welt.

Der Männerchor besteht seit 1993 und singt bereits seit mehr als 20 Jahren immer am dritten Advent in der Corvinuskirche. Seinen Namen hat er vom ehemals modernsten und größten Kinderkrankenhaus von Moskau, das sich allerdings zurzeit in einem erbärmlichen Zustand befindet und dringend auf Hilfe angewiesen ist.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für das Moskauer Kinderkrankenhaus "Zum Heiligen Wladimir" wird gebeten.