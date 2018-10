Konzert für Kinder und Erwachsene in der Corvinuskirche

Wunstorf : Corvinuskirche |

Wer dem ungemütlichen Novemberwetter für eine Stunde entfliehen will und Spaß an klassischer Musik hat, sollte sich den 04. November 2018 im Kalender freihalten. Dann nämlich wird es romantisch in der Corvinuskirche in Wunstorf.



Iveta Weide am Klavier und Till Hieronymus mit der Oboe entführen die Zuhörer in die Welt der romantischen Musik mit Werken unter anderem von Robert Schumann, Carl-Maria von Weber und Claude Debussy. Und wer denkt, dass es nur ein Konzert für Erwachsene ist, der irrt. Für Kinder, aber selbstverständlich auch für Erwachsene, gibt es einen Programmteil zum Mitmachen.

Iveta Weide ist Organistin der Lehrter Markusgemeinde und konzertiert in verschiedenen Besetzungen im Großraum Hannover. Auch für Opern- und Musicaldarsteller arbeitet sie als Liedbegleiterin. Daneben wirkt sie bei verschiedenen CD-Produktionen mit.



Till Hieronymus war Solooboist im Heeresmusikkorps 2 der Bundeswehr und spielt jetzt im Philharmonic Volkswagen Orchestra in Wolfsburg. Als Orchestermusiker gastiert er auch bei der Philharmonie für Niedersachsen in Hildesheim. Mit Solo- und Kammermusikprogrammen tritt er im gesamten norddeutschen Raum auf und hat im Frankfurter Städelmuseum sowie im Zeiss-Planetarium Bochum musiziert.



Iveta Weide und Till Hieronymus arbeiten seit 2015 zusammen. Herauszuheben sind Konzerte in der Reihe „Motette“ der Göttinger Konzertkirche St. Johannis sowie in der Barockkirche zu Ilten.



Das Konzert für Kinder und Erwachsene beginnt um 17:00 Uhr in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße 20 in Wunstorf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.