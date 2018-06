"KinderZeit" ist jetzt Konsultationskita - -Land Niedersachsen übergab offizielle Urkunde

Die "KinderZeit" ist von 6 bis 20 Uhr geöffnet und stellt sich besonders auf Eltern ein, die im Schichtdienst arbeiten. Das schätzt auch Kristiane Geisen. "Die flexiblen Öffnungszeiten sind gut für unsere Familienzeit, die Kinder sind entspannt und glücklich hier", so die Elternbeirätin. Dank des Resilienzkonzeptes und der Salutogenese (Gesundheitsförderung/-erhaltung) würden die Kinder lernen, abzuschalten und ihren Ruhepol zu finden. Gleichzeitig fördere die bilinguale Erziehung in der Kita nicht nur die Sprachenwicklung, sondern nehme den Kindern die Angst vor dem Anderssein. Und: "Ihr seid ein Zuhause für unsere Kinder", sagte Geisen an die Erzieherinnen und Kita-Leiterin Dettke gewandt.Yoga, Entspannungstechniken und Teilhabe - das Erziehungskonzept sieht vor, dass die Kinder zu seelisch gesunden und starken Persönlichkeiten heranreifen und so später als Erwachsene in der Lage sind, Niederlagen und Rückschläge besser zu meistern und aus ihnen Kraft zu ziehen. Dieses Konzept überzeugte das Land Niedersachsen. Es fördere das innere Gleichgewicht und wappne für die Herausforderungen des Lebens, so Sagrabelna. Als Konsultationskita können nun auch andere Fachkräfte oder Berufsschüler von den Erfahrungen der "KinderZeit" profitieren und sich dort Anregungen für die eigene Erziehungsarbeit holen. Die Kita ist dabei beratend tätig.Grußworte überbrachten Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, MdL Wiebke Osigus (SDP), Lynn Manthey, Presseoffizier des Fliegerhorsts Wunstorf, sowie Uwe Beyes, Landesvorstand der Johanniter, und Joachim von Both als Vertreter des Johanniterordens. Dienststellenleiter Bernd Stühmann verteilte Sonnenblumen an das Kita-Team und Leiterin Diana Dettke als Anerkennung der geleisteten Arbeit. Die enge Beziehung der Erzieherinnen wurde bei kleinen Vorführungen und im Imagefilm der Kita deutlich. Nach der offiziellen Urkundenübergabe nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch und schauten sich die Kita an. Die Kita feierte den Akt außerdem mit einem Tag der offenen Tür am Sonnabend.Fotonachweis: Johanniter/Bettina Martin