FTO BigBand feat. Simon Becker-Foss

Wunstorf : Corvinuskirche |

Freude an der Musik – das ist es, was die 19 Musikerinnen und Musiker der FTO BigBand aus Langenhagen bei ihren Konzerten immer wieder zu musikalischen Höchstleistungen antreibt. Das will die FTO BigBand am Sonntag, 5. November 2017 ab 17:00 Uhr in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße in Wunstorf, beweisen.



Die BigBand ist nicht nur auf Swing begrenzt. Die Musikerinnen und Musiker sind immer wieder auf der Suche nach Herausforderung. Sie versteht sich in der Tradition der amerikanischen „Rehearsal Bands“, als eine Formation, in der es primär um das gemeinsame Erarbeiten von verschiedensten Werken aus der gesamten Geschichte des Jazz geht.

Mit ihrem neuen Programm „…some of my best friends…“ werden sie vom Saxophonisten, Komponisten und Arrangeur Simon Becker-Foss begleitet. Wie ein Sprecher der FTO BigBand mitteilt, mache Becker-Foss Musik seit dem er denken könne. Während seiner Vorbereitung auf das Studium spielte Simon Becker-Foss in den hannoverschen Big Bands „Swing-o-matic“ und „LaBiBa“, bevor er in das Landesjugendjazz-Orchester aufgenommen wurde. Nach seinem Studium in Dresden und Stockholm kam Becker-Foss 2012 nach Hannover, um sich dort in der Szene als Saxophonist zu etablieren. Er ist als Saxophon-Dozent an der PPC Academy tätig und vermittelt sein Wissen an diverse Big Bands in ganz Niedersachsen.

Die Hörerinnen und Hörer können sich auf viel Abwechslungsreiches freuen.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um einen Spende zur Deckung der Kosten

gebeten.