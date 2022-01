Ein Frühstücksei mit Jodeldiplom

Wunstorf : Stadttheater Wunstorf |

Statt Mord gibt es in der Spielsaison der VHS Hannover Land 2022 Szenen von Loriot, also den ganz normalen alltäglichen Wahnsinn mit seien vielen Stolperfallen. Lachen ist wieder einmal garantiert. In den vergangenen vier Spielzeiten drehte sich bei dem Laienensemble der VHS-Theatergruppe unter der Leitung von Martin Bossert alles um Mordpläne und deren Aufklärung in den unterschiedlichsten Formaten. Durch die coronabedingten Vorgaben für das Aufführen von Bühnenwerken, und der damit verbundenen Limitierung von Darstellern auf der Bühne, wurde entschieden, dem Publikum der Region Hannover einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend mit Sketchen aus der Feder von Vico von Bülow, alias Loriot, zu präsentieren.

Mit seinem unnachahmlichen Talent für Komik und seinem Blick auf die Groteske des Alltags hat sich Loriot in der deutschen Unterhaltungslandschaft über Generationen beliebt gemacht. Seine witzigen Szenen aus verschiedenen Situationen unseres täglichen Miteinander sind zeitlos und unverwüstlich. Wer wollte nicht schon mal ein Jodeldiplom oder versuchte das Frühstücksei in genau viereinhalb Minuten zu kochen? Leiden und Lachen Sie mit, wenn ein Lottogewinner vor laufender Kamera aus dem Konzept kommt, oder der wohl verdiente Feierabend ganz anders verläuft als geplant, und erleben Sie, wie ein in die Jahre gekommenes Paar aufgrund einer neuartigen Therapie wieder Schwung in das eheliche Miteinander bekommen möchte.

Das und viele andere Schmuckstücke aus dem Schatzkästchen des großen Meisters des scharfsinnigen Humor erwartet Sie in guten 90 Minuten mit Pause.

Verpassen Sie diesen unvergesslichen Abend nicht, an dem Ihnen oder Ihrem Sitznachbarn sicher die eine oder andere verdrehte Situation bekannt vorkommen mag.

Sichern Sie sich daher Ihre Eintrittskarten an den bekannten VVK Stellen ab 24.01.2022 zu 9 EUR (ermäßigt 7 EUR). Die Aufführungen finden alle, soweit nicht anderes gesetzlich vorgeschrieben, unter Einhaltung der 2G Regel statt.