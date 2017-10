DER SCHAUSPIELER VOLKER KÜHN GASTIERT WIEDER IM "STERN"

6. Oktober um 20 Uhr in der Gaststätte "Zum Stern" in Hannover - Linden, Weberstraße 28.

Der Eintritt beträgt 10 Euro. Weitere Infos und Reservierung täglich ab 17 Uhr im "STERN" unter Telefon 0511 / 215 82 08



In dem Theaterstück der hannöverschen Dichterindas sowohl im alten Hannover, als auch im alten Berlin des Jahres 1908 angesiedelt ist, gibt es acht Rollen, die in dieser Fassung des Werkes "mit großen Gesten und gediegenem Pathos" alle von nur einem Schauspieler gespielt und dargeboten werden. Es ist sozusagen, eine ONE COMEDY SHOW mit einem Feuerwerk an Pointen des frühen 20. Jahrhunderts!Auch seine Majestätpersönlich tritt auf!!!