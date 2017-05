"Chorgesang in Luthe" auf Nuttelmann's Hof am 10./11. Juni 2017

Wie schon in den vergangenen 10 Jahren veranstalten der Pop- und Gospelchor sowie der Folklorechor ihre Traditionskonzerte: Am 10. Juni 2017 um 20 Uhr findet die überaus beliebte Gospelnight des Pop- und Gospelchors statt. Einen Tag später, am 11. Juni 2017 um 15 Uhr, lädt der Folklore-Chor zu einem sommerlichen Konzert ein. Verschiedene Ensembles präsentieren ihr Können und werden das Publikum in ihren Bann ziehen.Beide Chöre haben für diese Veranstaltungen erneut ein absolut sehens- und hörenswertes Programm vorbereitet und freuen sich auf zahlreiche Gäste.Der Eintritt am Samstag kostet pro Person 5 Euro, am Sonntag ist der Eintritt frei.Noch ein kleiner Hinweis: Der Pop- und Gospelchor tritt auch am 16. Juni 2017 um ca. 18 Uhr in der Orangerie in Herrenhausen im Rahmen der „Nacht der Chöre“ auf.