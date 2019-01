Tegeler Unternehmensgruppe bringt Kinderaugen zum Leuchten

Johanniter-KinderZeit freut sich über Hängebrücke

Bereits im Dezember übergaben Jens und Sven Tegeler von der Tegeler Unternehmensgruppe(TUG) eine Hängebrücke für die Johanniter Betriebskita KinderZeit. Die TUG belegt selbst drei Plätze in der Johanniter-Einrichtung seit der Eröffnung im Jahr 2014.In einem Gespräch mit Mitarbeitern der Tegelergruppe hatte die Leiterin der Einrichtung Diana Dettke einmal erwähnt, dass die Kinder unbedingt klettern wollen und Abenteuer brauchen. Vielfach war der Wunsch nach der Erweiterung von Seiten der ErzieherInnen und Kinder vorgetragen worden. Jedes Mal wenn die KinderZeit eine Spende bekommt wird der Kletterpark ein Stück erweitert.Jens Tegeler fand die Idee super und erklärte sich bereit die Ausstattung mit der Hängebrücke zu übernehmen. Beim Test während bei der Übergabe sagte er: “Da möchte man selber noch mal Kind sein.“ Danach nahmen die Kinder das neue Spielgerät schnell in ihren Besitz und vermittelten einen Eindruck, wie wichtig Bewegung für Kinder ist. „Die Herausforderungen der unterschiedlichen Perspektiven vermitteln ein gutes Gefühl für Höhen und Tiefen. So können die Kinder spielerisch lernen. Das Prinzip von ‚trial and error‘ ist ein guter Lehrmeister: Ob beim Balancieren auf einer Kletterbrücke, beim Kraxeln ohne Hilfe auf dem Baumhaus – Kinder lieben es, mutig auszuprobieren, wenn man sie lässt. Sie brauchen die kleinen Abenteuer wie die Luft zum Atmen – um auszutesten, zu lernen, um über sich selbst hinauszuwachsen. Deswegen sind wir sehr dankbar für die Erweiterung unseres Baumhauses durch die Firma Tegeler“, freut sich Diana Dettke.