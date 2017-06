Strandatmosphäre in der Stadt erleben, das ist möglich vom 26.6.-30.6. an der Stiftskirche in Wunstorf. Man kann am Strand relaxen bei alkoholfreien Coicktails und am Donnerstag, 29.6. NERO BATES im Konzert erleben. Ein buntes Programm gibt es jeden Tag von 16-20 Uhr zu erleben.