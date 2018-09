Pilgern und Frühstück in Corvinus

Wunstorf : Corvinuskirche |

Nach der Sommerpause startet das Corvinus-Frühstück mit neuem Flair.

Am Samstag, 13. Oktober 2018 findet um 9:00 Uhr das Corvinus-Frühstück für alle Generationen statt. Thematisch lädt das Frühstücksteam zum Pilgern ein.

Zu diesem Thema konnte Frau Renate Hofmann aus Wunstorf gewonnen werden. Sie wird unter anderem die Fragen beantworten, was überhaupt Pilgern ist und warum Menschen in die Einsamkeit aufbrechen und weite Strecken zu Fuß zurücklegen. Frau Hofmann wird von verschiedenen und interessanten Erlebnissen auf ihren Pilgertouren, auch fotografisch, berichten. Seien Sie gespannt.



Die Kosten betragen für Kinder ab 10 Jahren 3,-- Euro und für Erwachsene 5,-- Euro.

Anmeldungen zur genauen Planung nimmt Susanne Bannert telefonisch

unter: 0172 – 8183624 oder per E-Mail: subawunstorf@gmx.de, bis Donnerstag,

11. Oktober 2018 entgegen.