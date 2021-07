Kita Zwergenwelt sammelt 500€ für Flutopfer

Spende kommt Johanniter-Kita in Rheinland-Pfalz zu Gute

Die Johanniter-Kindertagesstätte Zwergenwelt hat das Kita-Jahr mit einem kleinen spontanen Sommerfest ausklingen lassen.Das Team hielt kleine und große Überraschungen bereit. Die zukünftigen Schulkinder verabschiedeten sich von der Einrichtung mit einer kleinen Aufführung. Zum Sommerfest war ein Sparschwein für Opfer der Flutkatastrophe aufgestellt worden. Die Eltern der Zwergenweltkinder füllten das Spendenschwein und die Mitarbeitenden der Kita spendeten weitere 160€ und so kam eine beachtliche Summe von 316,25 € zusammen.Nalan May, selbst Elternteil eines Kitakindes und Inhaberin der Firma Lackier-Service Wunstorf, stockte die Summe spontan auf glatte 500 € auf.Die Einrichtungsleiterin der Johanniter- Zwergenwelt Veronika Burghardt stellte daraufhin den Kontakt zur Fachbereichsleitung für die Kindertagesstätten der Johanniter in Rheinland-Pfalz her. Die Freude war riesig und die Spende kann sicherlich vor Ort gut gebraucht werden. Noch ist die Lage aber noch sehr unklar und es kann daher noch kein genauer Empfänger für die Spende genannt werden. Die Verwendung werden die Kinder, Eltern und Mitarbeitenden der Zwergenwelt aber im Nachgang erfahren.