Johanniter-Jugend und Partner laden wieder zum Laternenumzug

Freitag, 10. November 2017 ab 17:00 Uhr Stiftskirche Wunstorf

Nach den großen Erfolgen der letztjährigen Laternenumzüge findet in diesem Jahr der Laternenumzug der Johanniter Jugend am 10. November statt. Der Umzug beginnt mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche um 17:00 Uhr.In der Stiftskirche wird es eine kleine ökumenische Andacht mit Liedern und Geschichten geben, die von den evangelischen und katholischen Gemeinden in Wunstorf ausgearbeitet wurde. Dabei sind Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Vereinen.Gegen 17.30 Uhr setzt sich dann der Umzug in Bewegung, den DLRG, THW und Johanniter aus Wunstorf absichern. Die Strecke führt von der Stiftskirche durch die Innenstadt, den Bürgerpark und endet vor der Stadtkirche. Angeführt vonSt. Martin auf seinem Pferd von den Pferdefreunden Wunstorf, ziehen Kinder und Eltern zu Laternenliedern durch die Innenstadt. Für die Musik sorgen der Musikzug Steinhude, die Wunstorfer Auetaler und das Wunstorf.Im Anschluss an den Umzug werden Waffeln vor der Stadtkirche angeboten.An weiteren Ständen gibt es alkoholfreie Kalt- und Warmgetränke und für das leibliche Wohl Bratwurst, Schinkengriller und Pommes-Frites zu günstigen Preisen.In einem beheizten Zelt liest die Ortsbeauftragte der Johanniter Monika Brüning den Kindern kurze Märchen vor.Die Kapellen spielen dazu auf.Der Gewinn der Veranstaltung fließt komplett an ein soziales Projekt.Die mitwirkenden Vereine freuen sich auf eine rege Teilnahme und hoffen, dass der Martinsumzug wieder zu einem tollen Erlebnis für Jung und Alt wird.