Jazz unter der Noratlas mit neuer Band

Wunstorf : Freigelände Ju52 Halle |

KLEIN HEIDORN. Wie in jedem Jahr heißt es wieder Jazz unter der Noratlas, wenn der Freundeskreis Fliegerhorst und die Traditionsgemeinschaft Lufttransport am Sonntag, den 4. August von 11 bis 15 Uhr auf das Freigelände neben der Ju 52- Halle einladen. Neben der „NORA“ der Transall und den anderen Flugzeugen auf dem Außengelände wird gefeiert. Die Transall ist von 12 bis 14 Uhr für Besucher geöffnet und bietet Fliegerfreunden Einblicke ins Cockpit und in den Laderaum.

Wir unterhalten Sie mit einer neuen Band: „Unwiderstehlicher Rhythmus! Musik voller Lebensfreude“! So das Motto der „Hot Five“ unter Leitung des Klarinettisten Lothar Kirst. „Grab your coat and get your hat, leave all your worries on the doorstep“. So hat „Satchmo“ mit seinen „Hot Five“ den Spirit of New Orleans besungen. Und genau diesem Spirit folgt unsere neue Band – die Musiker der Lothar Kirst Hot Five.



Der KCL Luthe und die Reservistenkameradschaft aus Klein-Heidorn werden die Bewirtung bei moderaten Preisen übernehmen. Neu auf dem Speisezettel: Bayerischer Leberkäs.



Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung in der Ju52 Halle ist geöffnet und gegen Eintritt zu besichtigen.

Die Veranstalter freuen sich auf guten Besuch und interessante Gespräche in einer besonderen Umgebung.