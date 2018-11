Hospiz-Dienst DASEIN beim Corvinus-Frühstück

Wunstorf : Corvinuskirche |

Am Samstag, 17. November 2018 findet wieder in der Zeit von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr das Corvinus-Frühstück für Leib und Seele statt.

Das Frühstücksteam lädt zum Thema Hospiz-Dienst ein. Eine Mitarbeiterin des Hospiz-Dienstes wird aus und von ihrer Arbeit referieren und auf Fragen der Frühstücksbesucher Antworten geben.

Damit das Frühstücksteam planen, kann bittet Susanne Bannert um verbindliche Anmeldungen bis zum Donnerstag, 15. November 2018 unter der Rufnummer:

0172-8183624 oder per E-Mail: subawunstorf@gmx.de