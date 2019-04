Förderverein Skatturnier immer beliebter

Der Förderverein der Diakonischen Altenhilfe Wunstorf mit seinem Vorsitzenden Norbert Taeger, hatte wieder alles bestens organisiert und die Preise eingeworben, an denen sich besonders die Firma Spangenberg und der Ratskeller beteiligt hatten. So wartete dann auch in der Halbzeit ein leckeres Brötchenbuffet auf die Teilnehmer.Dann ging es spannend in die Endrunde. Mit Konzentration und Spielfreude wurde gereizt und um jedes Blatt gekämpft. Dabei ging alles fair und mit Respekt zu.Am Ende dann der spannende Moment der Punkteverkündigung: Sieger wurde diesmal Wilfried Schwake mit 1973 Punkten vor Heiko Langrehr (1823 P.) und Helmut Voll (1759 P.)