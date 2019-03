Fahrradkurs für Frauen aller Kulturen - Zwei Kurse werden nach Ostern angeboten

Angeboten werden jeweils ein Kurs am Vormittag und ein Kurs am Nachmittag. Anmelden können sich die Frauen persönlich entweder bei Lena Finch im Luther Weg oder bei Lisa Eisele von der Stadt Wunstorf. Hierzu ist ein kleiner finanzieller Beitrag von 20 € direkt bei der Anmeldung zu entrichten. Dieser sichert den Platz für den gesamten Kurs vom 23.04. – einschließlich 01.05.2019 täglich 2 Stunden, die Plätze sind auf 10 Personen pro Kurs begrenzt. Fahrräder werden gestellt und verbleiben für die Kursdauer auf dem Gelände des Wohnheims.Lena Finch, Einrichtungsleitung der Gemeinschaftsunterkunft Luther Weg, begrüßt die Neuauflage: „Der letzte Kurs hier war ein voller Erfolg und ich finde es toll, dass es auch für die Frauen, die noch nicht so lange bei uns in Wunstorf leben, die Möglichkeit gibt, Fahrrad fahren zu lernen. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt auf dem Weg zur Eigenständigkeit und auch zur Stärkung des Selbstbewusstseins.“