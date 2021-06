Es geht wieder los – Johanniter-Jugend in Präsenz!

Interessenten melden sich bitte vorher an

Nach langem Warten, Maske tragen und einigen Online-Treffen können sich die Kinder und Jugendlichen der Johanniter-Jugend aus dem Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer nun endlich wieder in Präsenz treffen.Die erste Jugendstunde live und in Farbe im Johanniter-Zentrum Wunstorf konnte bereits im kleinen Rahmen, unter Beachtung der Hygieneregeln, stattfinden.Die Kinder & Jugendlichen haben sich am vergangenen Montag getroffen und bei Lagerfeuer inkl. Stockbrot, Musik und Hüpfburg zusammen einen entspannten Abend verbracht.Einfach mal alle wiedersehen und sich über die letzten Wochen, ach was Monate, austauschen, tat richtig gut und auch das Stockbrot war super lecker.„Das Warten und sich an die Maßnahmen halten hat sich gelohnt. Endlich können wir wieder aktiv Jugendarbeit gestalten und zwar nicht nur online vor den Bildschirmen sondern in Präsenz. Wir haben einiges vor und freuen uns jetzt durchstarten zu können.“ – Lucas Ulrich, OrtsjugendleiterDie Treffen der Jugendgruppen finden ab sofort wieder zu folgenden Zeiten statt.Blaulichtbande | 3-6 Jahre - Start voraussichtlich nach den SommerferienJugendgruppe 2 | 6-12 Jahre - Montags, 17:00-18:00 UhrJugendgruppe 3 | ab 12 Jahre - Montags, 18:15-19:30 UhrWir freuen uns immer über neue Mitglieder, bitten jedoch zuvor um eine Anmeldung an ortsjugendleitung.wunstorf@johanniter.de.Offene Fragen und weitere Informationen können ebenso über die oben genannte E-Mail-Adresse angefragt werden.