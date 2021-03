Ein Frühlingsgruß für die Wunstorfer Johanniter-Jugend

Jugendarbeit geht in Coronazeit neue Wege

Am Wochenende haben sich Jennifer Carretero-Caparos und Lucas Ulrich von der Ortsjugendleitung der Wunstorfer Johanniter-Jugend auf den Weg gemacht und viele der Kinder und Jugendlichen aus den Jugendgruppen besucht. Am Samstag, dem offiziellen Tag des Frühlingsbeginns, brachten die beiden den kleinen und großen Johanniter-Jugendlichen eine Überraschung nach Hause.Ein paar liebe Worte, eine Frühlingswiese zum selber züchten und leckere Schokolinsen brachten viele Gesichter zum Strahlen. „Eine super Sache in dieser doch eher düsteren Zeit“, finden auch der Ortsbeauftragte Thomas Silbermann und Dienststellenleiter Bernd Stühmann und unterstützten die Aktion mit den nötigen finanziellen Mitteln.Für die „Kleinen“ gab es die Überraschung mit den ersten Bastelmaterialien in ihrer ganz persönlichen Transportbox.Diese Transportbox dürfen sie selbst gestalten , sie wird in den nächsten Wochen dem Überbringen von neuen Materialien sowie weiteren kleinen Aufmerksamkeiten dienen. Für die „Großen“ gab es einen Brief, Kressesamen und ein paar Schokolinsen, die Jugendgruppe der Jugendlichen trifft sich auch wöchentlich online in einer Videokonferenz.Die Jugendgruppenleiter der Gruppen und die Ortsjugendleitung freuen sich schon darauf die vielen, bunten Boxen wiederzusehen, um sie mit noch mehr schönen Sachen füllen zu können.