die Altherrenriege im TuS-Wunstorf lässt sich führen

Nach kurzer Begrüßung durch Inga Busse von der Funkhausbesucherbetreuung wurde die Gruppe in der NDR-Studioküche bei Kaffee und Kuchen auf die Führung eingestimmt.In der zweistündigen Führung durch nur 2 der zahlreichen NDR-Gebäude wurde u.a. zunächst im Rundfunkbereich ein Tonstudio von innen erklärt. Dabei wurde mehrmals hingewiesen auf die Leitthese „Aktualität vor Planung“ bei den Übertragungen. Die disziplinierte Gruppe durfte im Raum bleiben, als ein Redakteur sich kurz vor der Sendung der Regionalnachrichten darauf vorbereitete und diese dann auch live in unserem Beisein durch den Äther schickte. Beim weiteren Rundgang, vorbei am Pappkameraden Schüsselschorse, der von der Entenjagd bekannten Radioente und dem Sendesaal, in dem sich die NDR-Bigband auf einen Auftritt vorbereitete, ging es in das Fernsehstudio, aus dem z.B. die Sendung „Hallo Niedersachsen“ ausgestrahlt wird. Im daneben liegenden Regieraum des Fernsehstudios mit seiner für uns Laien verwirrenden Vielzahl an Bildschirmen, Reglern und Stellknöpfen durfte für einen Moment lang auch der Stuhl des Chefs vom Dienst eingenommen werden.Imponierend war auch die Schilderung, mit welcher Akribie und welchem Aufwand die Akustik im Sendesaal ausgestattet worden ist.Diese beeindruckende Führung wird sicher noch lange ein positives Gesprächsthema unter den Teilnehmern sein.