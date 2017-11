CARAVANER CLUB LEINE WESER IM ADAC im Wurstspektakel

CARAVANER CLUB LEINE WESER IM ADAC

in Großenheidorn

Der Caravan-Club Leine-Weser im ADAC traf sich zum Wurstessen in Großenheidorn. Zum Bingo-Abend am Freitag hatten sich bereits 48 Teilnehmer mit 24 Fahrzeugen eingefunden. Der Abend wurde in geselliger Runde mit einigen Bingospielen und vielen Preisen verbracht.

Zum Wurstessen am Samstag trafen auch noch einige Mitglieder aus der näheren Umgebung ein, so dass sich eine Runde von 64 Personen zum Wurstessen im Klublokal Küker traf und sich die Schlachtewurst schmecken lies.

Das high light war wieder das Erraten des Gewichtes der Wursttraube, die in diesem Jahr das stattliche Gewicht von 10.400 g auf die Waage brachte.

Unser Musikus Ralf spielte anschließend zum Tanz auf, was auch reichlich genutzt wurde. Pünktlich zu Mitternacht haben wir dann unsere rollenden Betten aufgesucht. Ein gemeinsames Frühstück am Sonntagmorgen rundete mal wieder ein gelungenes Wochenende ab.

Ein große Anzahl sieht sich bereits in wenigen Wochen zur Berlinfahrt wieder, wo wir auch den Reichstag besuchen werden.