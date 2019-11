Caravan Club Leine Weser trifft sich zum Wurstessen

Wurstspektakel vom Caravan-Club-Leine-Weser e.V. im ADAC in GroßenheidornZum Traditionellen Wurst-Wochenende trafen sich 62 Camperam Freitagabend bei Küker in Großenheidorn. Abends starteten wir mit einem gemeinsamen Essen und anschließend ging es im Clublokal um viele Bingo-Preise, die in 5 Spielen ausgespielt wurden. Erstmalig war das 5 Spiel eine Trostrunde, für Alle, die noch nicht gewonnen hatten.Samstag gab es zum Frühstück frische Brötchen für jede Wohnmobil / Wohnwagenbesatzung. Anschließend wurde das schlechte Wetter mit lesen, spazieren gehen oder ähnlich abgewettert. Mittags gab es dann für jeden Teilnehmer eine Bockwurst und ein paar Gläser Glühwein. Danach zurück ins heimelige Fahrzeug und Vorbereitung auf den Wurst-Tanzabend.Ab 18:00 Uhr ging es dann für die 72 Teilnehmer um die Wurst. Zuerst wurde die mal wieder sehr gute Schlachtwurst in Buffetform angeboten und alle schlugen kräftig zu. Anschließend wurde dann die Wursttraube, der jährliche Höhepunkt an dem Wochenende, aufgehängt. Die Lose wurden zahlreich gekauft und das Schätzen des Traubengewichtes forderte die Aufmerksamkeit der TeilnehmerNach der Auswertung der abgegebenen Gewichte kam es zur Preisverteilung. Der Sieger Addi Meier lag um ganze 9 g neben dem Zielgewicht der Traube von 11220 g. Weitere 24 Preise wurden verteilt.Während der Auswertung der Lose und nach der Preisverteilung wurde wieder kräftig das Tanzbein geschwungen. Pünktlich um 23:59 hat dann unser Musikus Ralph den Ton abgedreht.Das Wochenende wurde mit einem gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen beendet.Wer mehr über uns wissen möchte schreibt eine mail an: caravanclub-leineweser.ad@arcor.de