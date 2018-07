49. Auslandsfahrt des Caravan Clubs Leine Weser e.V. im ADAC

Unter diesem Motto stand die diesjährige Auslandsfahrt zum Nachbarn in die Niederlande.Beim ersten Stopp trafen sich 58 Mitglieder mit insgesamt 31 Fahrzeugen direkt an der Nordsee in der Provinz Groningen. Bei trüben Wetter ging es zur Seehundsbank, mit einer Wattwanderung durch knietiefes Wasser und Regen von oben. Die Wetterlage hat sich dann aber deutlich verbessert, so dass wir glaubten in denTropen gelandet zu sein. Vom nächsten Campingplatz an der Westküste standen weitere Aktivitäten an. Am Freitag wurde der große Käsemarkt in Alkmaar besucht. Mehr als 30.000 kg Käselaiber waren auf dem Marktplatz ausgelegt, die dann nach und nach von den unterschiedlichen Händlern gekauft wurden. Alle Laiber gehen über die Waage, bevor sie dann von den unterschiedlichen Händlern zu ihren Schiffen getragen/gerollt werden. (Heute sind das die LKW`s, die in der Nebensstrasse stehen und dien Käse wieder aufnehmen. Eine weitere Tagestour ging mit dem Schiff über das Ijselmeer und anschließend mit einer Hanomag-Dampflokomotive aus dem Jahre 1922 zurück zum Ausgangspunkt. Natürlich durfte die Grachtenfahrt in Amsterdam nicht fehlen und eine Bootstour durch die Giethorner Kanäle – Hollands Venedig- stand auch auf dem Programm.Der dritte Halt wurde auf einem wunderschönen Campingplatz auf einer Halbinsel in der Maas gemacht. Da wir in den wasserreichen Niederlanden waren, gab es hier natürlich auch eine mehstündige Bootsfahrt auf der Maas und den angrenzenden Kanälen. In Maastricht wurde die alte Dampfbierbrauerei besucht, die heute von einer Stiftung getragen wird und nicht mehr aktiv braut, zum Schluß gab es eine kleine Verkostung mit Bieren nach den alten Rezepten.Beim letzten Stopp nahe der deutschen Grenze wurde eine traditionelle Klompenmakerij (Holzschuhe) besucht und die Gruppe konnte die Herstellung der Klompen vom Baumstamm bis zu den fertigen Schuhen verfolgen. Jetzt laufen einige Klompen durch die heimischen Gärten.Nach 16 sonnigen bis heißen Tagen ging dann die Reise mit einem gemeinsamen Frühstück zu Ende und die Teilnehmer machten sich auf in Richtung Heimat.Die nächste Tour führt den Caravan Club Leine Weser an den Rhein zur Weinlese.