30 Jahre Wunstorfer Auetaler und Johanniter Schnell-Einsatz-Gruppe - Tagsüber Jubiläumskonzert der Auetaler - abends folgt eine Blaulichtparty

Blaulichtparty mit Wohnraumhelden und Black Rosie

Mit dem Wirt des Wunstorfer La Sol Adis Bajric wurde auch ein Veranstalter für das Jubiläumskonzert der Auetaler und die sich anschließende Blaulichtparty 2017 gefunden.Die Auetaler gestalten den Tag ab 11 Uhr im Rathausinnenhof. Um 11 Uhr startet das Programm mit einen Sternmarsch der verschiedenen Kapellen durch die Innenstadt zum Rathausinnenhof. Dort gibt es dann Darbietungen der Vereine auf der Bühne. Zwischen den Darbietungen gibt es Ehrungen und Ernennungen von Ehrenmitgliedern.Die Auetaler möchten mit ihrem Jubiläum Gutes tun und einem anderen Verein, bzw. einem ganz besonderen Jungen, welcher das zweit-jüngste Mitglied im Verein ist, helfen.Sein Name ist Morice Bockstette und er wurde am 15.02.2016 mit einem sehr seltenen Gendefekt geboren.Dieser Gendefekt ist so selten, dass der Forschung meist die geldlichen Mittel fehlen um diesen Kindern (meistens Jungen) zu helfen.Aus diesem Grund haben die Auetaler beschlossen auf Geschenke zu verzichten und dafür um Spenden zu bitten.Jeder ist herzlich willkommen und der Eintritt ist kostenlos Für das leibliche Wohl sorgt das bewährte Tema des La Sol.Am Abend des 30.09.2017 rocken dann zwei Livebands die Bühne im Rathausinnenhof. Einlass ist ab 18 Uhr am Veranstaltungstag. Mit den Wohnraumhelden aus Hannover\Linden startet der Konzertabend ab 19 Uhr. Die Wohnraumhelden sind C-Punkt Stein-Schneider, der vielen auch als Gitarrist und Sänger der Band Fury in der Slaughterhouse bekannt sein dürfte und B-Man Mayor, sowie dem Kapitän der Mission, Thomas „Krösus“ König . Sie sind unterwegs im Auftrag der Göttin der Musik und verfolgen unbeirrt ihren Weg der Freude, Liebe du Hoffnung weiter. Dieser fast schon legendäre Satz spiegelt das das Lebensmotto der Helden wieder und sie sind die Garanten für gute Stimmung und bringen jedes Publikum zum Toben.„Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Wir sind die Wohnraumhelden aus Hannover slash Linden. Wir sind im Namen der Göttin der Musik unterwegs. Wir glauben an eine bessere Welt, wir kämpfen für eine bessere Welt …“, sagt C-Punkt Stein-Schneider.Danach folgen mit der Gruppe Black Rosie eine rein weibliche AC/DC Cover Band. Gnadenlos, kompromisslos, makellos...! Mit einem Feuer aus Leidenschaft und Liebe zu den Songs von AC/DC werden die Black Rosie ein Hardrock -Feuerwerk abbrennen. Das Repertoire umfasst sowohl Kultsongs der Bon Scott-Ära wie „Highway to Hell“, „TNT“, „Whole lotta Rosie“, als auch Brian Johnsons „Thunderstruck“, „Hells Bells“ und „Back inBlack“. Also nicht nur für Starkstromfreunde ein absoluter Hochgenuss! BLACK/ROSIE bringen jeden Saal zum Kochen und machen den Abend zum Erlebnis der besonderen Art.Das La Sol, die Wunstorfer Auetaler und die Johanniter der SEG freuen sich auf einen rockigen Abend in Wunstorf.Karten gibt es im Vorverkauf im La Sol für 13 €. Für alle Mitglieder von Feuerwehren, THW und Rettungsdiensten oder Mitarbeitern von Krankenhäusern halten die Johanniter ein Sonderkontingent an vergünstigten Karten bereit. Der Kontakt zur Kartenbestellung lautet seg.wunstorf@johanniter.de. 