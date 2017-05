14. Kinder und Jugendtag 2017

2017 wird die schöne Fußgängerzone in Wunstorf rund um die Stadtkirche erneut mit bunten Ständen der Jugend- und Vereinsarbeit gefüllt. Kinder, Jugendliche aber auch Eltern haben am



23. September 2017

von 12 - 17 Uhr

die Möglichkeit sich an ca. 25 verschiedenen Ständen auszuprobieren, sich zu informieren und Spaß zu haben.



Der Termin steht fest. Die Planungen sind in der heißen Phase. Ein Tagesmotto wird den kunterbunten Tag prägen und zahlreiche Familien in die Fußgängerzone locken. Mit der langjährigen und freundlichen Unterstützung der Stadtsparkasse Wunstorf wird der KInder- und Jugendtag dieses Jahr zum 14. Mal durchgeführt! Der Kinder- und Jugendtag ist eine Veranstaltung des Stadtjugendringes und der Stadtjugendpflege Wunstorf.



Weitere Informationen auf www.stadtjugendring-wunstorf.de