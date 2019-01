Unterstützung dementer Patienten wird Wirklichkeit

Wunstorf. Nun war es endlich soweit. Am vergangenen Freitag baute die Firma NODITIS die Einrichtung für die Tovertafel (wir berichteten) im Haus Johannes auf. Gleich mehrere Aufhängevorrichtungen wurden in die Decken unterschiedlicher Räume geschraubt, so dass die Projektionseinheit flexibel eingesetzt werden kann. Herr Ferry Heitkönig, IT-Experte der Vertriebsfirma, nutzte den Aufbau gleichzeitig für die Einweisung von Pflegekräften. Mit viel Begeisterung waren dann auch alle dabei und scrollten mit der Fernbedienung durch die Spiele. Auch Patienten nahmen dann Platz um den Spieltisch und machten die ersten Erfahrungen mit den projizierten Spielen.Dieses pflegeunterstützende Projekt hat guten Anklang gefunden und so bittet der Förderverein Diakonische Altenhilfe e.V. im Namen der dementen Patienten und der Pfleger um Spenden auf das KontoIBAN: DE94 2515 2490 0041 0813 65.