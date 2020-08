Notfallsanitäterausbildung: Tina Steege ist die Beste

Insgesamt vier erfolgreich abgelegte Prüfungen in den Rettungswachen Garbsen und Wunstorf

Drei Mitarbeitende aus den Rettungswachen Garbsen und Wunstorf haben in den letzten beiden Wochen erfolgreich ihre dreijährige Ausbildung zur/zum Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter an der Johanniterakademie in Hannover abgeschlossen.– Tina Steege beendet als Lehrgangsbeste mit einem traumhaften Notendurchschnitt die Ausbildung an der Johanniter Akademie in Hannover.„Wir freuen uns, Tina nun als hauptamtliche Mitarbeiterin auf unserer Rettungswache in Garbsen begrüßen zu dürfen und wünschen ihr einen tollen Start in das Berufsleben“, gratulierte der Garbsener Rettungswachenleiter André Rose. Die beiden Praxisanleiter Philipp Petzold und Matthias Riemann strahlten mit Tina Steege um die Wette und zollten ihrer ehemaligen Auszubildenden Respekt: „Das muss man erstmal nachmachen!“Eine Woche zuvor bestand Tim Kienapfel, ebenfalls von der Rettungswache Garbsen, die Vollprüfung zum Notfallsanitäter und fährt nach einigen Jahren in der Tätigkeit als Rettungsassistent nun fortan als Notfallsanitäter auf unserer Rettungswache.Kira Kloppenburg und Julian Siemann von der Rettungswache in Wunstorf des Ortsverbandes Wunstorf-Steinhuder Meer haben am 22.Juli erfolgreich ihre dreijährige Ausbildung zur/zum Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter an der Johanniterakademie in Hannover abgeschlossen. In den letzten drei Jahren war die Lehrrettungswache Wunstorf in den Praxisblöcken für die beiden Auszubildenden ihre Heimat, damit sind die beiden bereits der dritte Jahrgang, der seine Ausbildung erfolgreich bei den Johannitern im Wunstorfer Ortsverband abschließen konnte. Die Arbeit bei den Johannitern geht für die beiden frischgebackenen Notfallsanitäter nahtlos weiter; beide haben zum 01.08.20 eine Festeinstellung als nunmehr eigenverantwortliche Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter bei den Johannitern in Wunstorf erhalten.Wir danken der Johanniter-Akademie Niedersachsen/Bremen und den Dozierenden für die tolle Zusammenarbeit und gratulieren unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den tollen Leistungen.